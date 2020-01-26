بكري من ليبيا: درنا أصبحت محررة تمامًا من الإرهاب

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه مع وصوله لمدينة "درنا" الليبية، والتي تم تحريرها من الإرهاب، وجد تقديرًا كبيرًا لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الشعبي والرسمي الليبي.وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه التقى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الليبي وعددا من المصريين والمسئولين الليبيين، في درنا والذين أكدوا له حقيقة المشهد في ليبيا.وأكد أنه تم تحرير درنة الليبية بالكامل من المليشيات الإرهابية المسلحة، وهي الآن مدينة فنية راقية، وأصبحت تمارس حياتها الطبيعية بعدما كانت ملعبًا لجميع الدواعش من مختلف البلدان حولها، موجهًا الشكر للخارجية الليبية التي دعته لزيارة ليبيا.