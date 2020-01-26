السيسي يهنئ منتخب اليد لفوزهم ببطولة إفريقيا وتأهلهم لأولمبياد طوكيو



وفاز المنتخب على نظيره التونسي بنتيجة ٢٧ / ٢٢ في مباراة درامية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب ولاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، بحصولهم على بطولة أفريقيا والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، ووجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار.وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر": "أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار".