قتلى وجرحى من الحوثي بنيران الجيش اليمني في الجوف

لقي عدد من عناصر "ميليشيا الحوثي" المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، شمالي شرق محافظة الجوف.وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الحوثيين، التسلل باتجاه مواقع في جبهة العقبة، وأحبطت قوات الجيش محاولة "الميليشيا" وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش مواقع تمركز للقوات الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.وفي سياق متصل استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.كما أسقطت قوات الجيش اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لـ "ميليشيا" الحوثي، في منطقة "الجرعوب" بمديرية المتون غربي المحافظة.