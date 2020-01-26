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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يرفض مناقشة مشروع «التمويل الاستهلاكي» لغياب وزيرة الصناعة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:38 م
الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من غياب الوزراء عن الجلسة العامة لمجلس النواب، وتساءل عن وزيرة الصناعة.

أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه أبلغ الوزيرة بالأمس، وأن هناك ممثلا عنها سيحضر الجلسة، وهذا ما رفضه الدكتور عبد العال قائلا: "قولنا قبل كده إن الوزير يحضر شخصيا، وقلت قبل كده مش هناقش قانون دون حضور الوزير المختص"، وقال وزير شئون المجالس النيابية "ممكن الوزيرة تحضر بكرة، محدش جه من عندها لحد دلوقتي".

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في مجموعة وأحاله لمجلس الدولة.

وجاء المشروع في 3 مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.

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