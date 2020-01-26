رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: منح الرئيس وسام «سان جورج» تتويجًا لجهوده في خدمة وطنه

الأحد 26/يناير/2020 - 03:35 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام "سان جورج" الألماني، بأنه تقدير لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية في مصر.

وتابع قائلًا: "هذا التكريم لكل المصريين، وفخر لنا جميعا أن يحصل رئيسنا على هذا الوسام الذي يعتبر اعترافًا من العالم بالأمن والأمان والاستقرار في مصر".

وأضاف أن التكريم جاء تتويجًا لجهد أكثر من 5 سنوات، واصل فيها الرئيس العمل ليل نهار من أجل أن تعود مصر لمكانتها على الساحتين المحلية والدولية، وبناء الاقتصاد المصري الذي شهد تدهورًا كبيرًا نتيجة الفوضى التي شهدتها البلاد، وأصبح الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.

وأكد أن المصريين منحوا الرئيس ثقتهم، وأثبتوا للجميع أنه أهل لهذه الثقة من اللحظة الأولى بشهادة العالم أجمع، حيث لم يتوانى يوما عن خدمة وطنه، ولنا جميعا أن نفخر به بعد أن شهد العالم بكفائتة ووطنيته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

منذ حوالي 3 ساعات

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء