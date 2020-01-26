برلماني: منح الرئيس وسام «سان جورج» تتويجًا لجهوده في خدمة وطنه

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام "سان جورج" الألماني، بأنه تقدير لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية في مصر.وتابع قائلًا: "هذا التكريم لكل المصريين، وفخر لنا جميعا أن يحصل رئيسنا على هذا الوسام الذي يعتبر اعترافًا من العالم بالأمن والأمان والاستقرار في مصر".وأضاف أن التكريم جاء تتويجًا لجهد أكثر من 5 سنوات، واصل فيها الرئيس العمل ليل نهار من أجل أن تعود مصر لمكانتها على الساحتين المحلية والدولية، وبناء الاقتصاد المصري الذي شهد تدهورًا كبيرًا نتيجة الفوضى التي شهدتها البلاد، وأصبح الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.وأكد أن المصريين منحوا الرئيس ثقتهم، وأثبتوا للجميع أنه أهل لهذه الثقة من اللحظة الأولى بشهادة العالم أجمع، حيث لم يتوانى يوما عن خدمة وطنه، ولنا جميعا أن نفخر به بعد أن شهد العالم بكفائتة ووطنيته.