مساعد وزيرالخارجية الأمريكي يبدأ زيارة لإسرائيل وعمان

يبدأ ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جولة تضم زيارة إسرائيل وسلطنة عمان في الفترة من 27 وحتى 30 يناير الجاري.وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح اليوم الأحد- "إن شينكر سيلتقي في إسرائيل المسؤولين الحكوميين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، كما سيشارك في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل".وأضافت أن المسؤول الأمريكي سيلتقي في عمان المسؤولين لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بعلاقاتها القوية الثنائية مع السلطنة،وسيبحث القضايا الإقليمية والأمنية، بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي شينكر مع قادة الأعمال لبحث فرص زيادة وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وعمان.