الوقوف دقيقة حداد على روح محمد عيد إبراهيم بمعرض الكتاب



بدأ الشاعر أسامة جاد، أمسية "في محبة محمد عيد إبراهيم"، بالوقوف دقيقة حداد على روح الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم، التي أقيمت بقاعة الشعر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.



وذلك بحضور عدد كبير من الشعراء والمثقفين، ومن المقرر أن يتحدث في الأمسية كل من الشاعر محمود قرني، والناقد هشام محمود.



وشكر جاد إدارة قاعة الشعر على الإعداد والتجهيز لتلك الأمسية، رثاءً للمترجم الراحل، وقرأ جاد السيرة الذاتية للشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، موضحًا خلال كلمته أن الشاعر محمد حربي يتابع بنفسه إعادة طباعة أعمال عيد إبراهيم، استعدادًا للنشر.



توفي الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم، في 5 يناير، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد ونقص المناعة بمستشفى اليوناني بالعباسية.



محمد عيد إبراهيم شاعر ومترجم، مواليد القاهرة العام 1955، خريج إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة العام 1978، أسس مع رفاقه الشعراء سلسلة "أصوات"، مجلة "الكتابة السوداء"، كما أنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" وعمل مديرًا لها، وسلسلة "نقوش" للفن التشكيلي مع الفنان عمر جهان، بهيئة قصور الثقافة، وعمل مديرًا لها.



عمل مديرًا تنفيذيًا في "المشروع القومي للترجمة" بالمجلس الأعلى للثقافة، وتُنشر أشعاره وترجماته ومقالاته بمعظم الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية، كما تُرجمت أشعاره إلى أكثر من لغة.

بدأ الشاعر أسامة جاد، أمسية "في محبة محمد عيد إبراهيم"، بالوقوف دقيقة حداد على روح الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم، التي أقيمت بقاعة الشعر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.وذلك بحضور عدد كبير من الشعراء والمثقفين، ومن المقرر أن يتحدث في الأمسية كل من الشاعر محمود قرني، والناقد هشام محمود.وشكر جاد إدارة قاعة الشعر على الإعداد والتجهيز لتلك الأمسية، رثاءً للمترجم الراحل، وقرأ جاد السيرة الذاتية للشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، موضحًا خلال كلمته أن الشاعر محمد حربي يتابع بنفسه إعادة طباعة أعمال عيد إبراهيم، استعدادًا للنشر.توفي الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم، في 5 يناير، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد ونقص المناعة بمستشفى اليوناني بالعباسية.محمد عيد إبراهيم شاعر ومترجم، مواليد القاهرة العام 1955، خريج إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة العام 1978، أسس مع رفاقه الشعراء سلسلة "أصوات"، مجلة "الكتابة السوداء"، كما أنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" وعمل مديرًا لها، وسلسلة "نقوش" للفن التشكيلي مع الفنان عمر جهان، بهيئة قصور الثقافة، وعمل مديرًا لها.عمل مديرًا تنفيذيًا في "المشروع القومي للترجمة" بالمجلس الأعلى للثقافة، وتُنشر أشعاره وترجماته ومقالاته بمعظم الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية، كما تُرجمت أشعاره إلى أكثر من لغة.





ومن ترجماته الشعرية: قصائد حب "آن سكستون"، نهايات "ديريك والكوت"، الهايكو ورحلة حج بوذية يابانية، ديوان الشعر السويدي، جمهورية الوعي "مختارات شعرية"، النمر الآخر "أشعار بورخيس".



ومن ترجماته الروائية: جاز "توتي موريسون"، فالس الوداع "كونديرا"، فنانة الجسد "دون ديليلو"، جوستين "الماركيز دو ساد"، بنت مولانا "مورل مفروي"، جنوب الحدود غرب الشمس "هاروكي موراكامي".



ومن ترجماته النقدية: الخلاص بالحرية، الضوء المشرقي، نبوءات "دافنشي"، مقدمة لقصيدة النثر، دورة ما بعد الحداثة "إيهاب حسن".



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.



وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.



وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض. من دواوينه: فحم التماثيل، الملاك الأحمر، خضراء الله، السندباد الكافر، عيد النسّاج.ومن ترجماته الشعرية: قصائد حب "آن سكستون"، نهايات "ديريك والكوت"، الهايكو ورحلة حج بوذية يابانية، ديوان الشعر السويدي، جمهورية الوعي "مختارات شعرية"، النمر الآخر "أشعار بورخيس".ومن ترجماته الروائية: جاز "توتي موريسون"، فالس الوداع "كونديرا"، فنانة الجسد "دون ديليلو"، جوستين "الماركيز دو ساد"، بنت مولانا "مورل مفروي"، جنوب الحدود غرب الشمس "هاروكي موراكامي".ومن ترجماته النقدية: الخلاص بالحرية، الضوء المشرقي، نبوءات "دافنشي"، مقدمة لقصيدة النثر، دورة ما بعد الحداثة "إيهاب حسن".وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.