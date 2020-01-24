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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أميرة بهي الدين: «عاصري الليمون» حلفاء للإخوان

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:57 م
الكاتبة أميرة بهي
الكاتبة أميرة بهي الدين
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قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن جماعة الممولين وأصحاب الأجندات من «عاصري الليمون» هم حلفاء لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت أميرة بهي الدين خلال استضافتها ببرنامج «المواجهة» على فضائية «إكسترا نيوز» أن أصحاب الأجندات من المدنيين يتفقون مع الإخوان في كراهية رجال الشرطة، لكون الداخلية تعلم حقيقتهم ولكونها عائق، لتحقيق أحلامهم من السيطرة على مقاليد الحكم واستهداف الدولة.

وأشادت بدور المصريين الذي رفض بيع جهاز الشرطة لأصحاب المؤامرة، مثنية على موقف رجال الشرطة من رفضهم لطلب الإرهابية بالتعدي على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وقت الإعلان الدستوري الإخواني.

وتابعت: «مصر دولة عتيقة وكذلك مؤسساتها وليس من السهل تفكيك تلك المؤسسات».

وأشارت إلى محاولات الهجوم على شيخ الأزهر والكاتدرائية المصرية وكذلك على القضاء المصري ووزارة الدفاع المصرية، مؤكدة أن كل ذلك جزء من الخطة في استهداف مصر.

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