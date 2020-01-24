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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمينة تغني «مصر بيت العيلة» في حفل «وطن واحد» (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:08 م
أمينة
أمينة
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شاركت المطربة الشعبية أمينة، في حفل «وطن واحد» وينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، مشيرة إلى ارتدائها فستانا على غير عادتها ابتهاجًا بالمشاركة قائلة «لبست فستان وقلت أكلف».

وهتفت أمينة «تحيا مصر» كما غنت عددا من أغنياتها منها «مصر بيت العيلة»، وأشعلت حماس الحضور بعدد من الأغاني الوطنية التي كتبت خصيصًا لها من أجل هذا الحفل.

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية كبرى في استاد القاهرة لتأييد الدولة بحضور العديد من الفنانين والشخصيات المهمة.

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