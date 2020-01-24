رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار الصحفي تصدر رواية «فريدة» لـ سما أبو النجا

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:43 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
صدر حديثًا عن دار الصحفي للنشر والتوزيع، رواية «فريدة» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، الذي انطلق فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان «مصر أفريقيا- ثقافة التنوع» وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.

وجاء في مقدمة الكتاب: «التنمر.. أصبح التنمر أسلوب الحياة في كل مكان، أصبح البشر يتغذون على التنمر على كل مختلف أو مريض أو يعاني، أصبح التنمر الأضحوكة السائدة بكل وقت، تبًا لمجتمع يسف على مرضى الاكتئاب ووصفهم بالمدمنين وبعد انتحارهم يصفهم بالكافرين، تبًا لمجتمع يريد إعدام كل من هو مثلى مختلف منحرف عن القطيع، تبًا لمجتمع لم يقرر أن يقرأ عن معاناة مرضى الاكتئاب وعن كمياء وإشارات مخهم أو عن نقص هرمونات معينة برؤوسهم، تبًا لمجتمع أراد التزييف ونهاية كل ما هو مختلف، وكل من يعاني معاناة غير معتادة، تبًا لمجتمع يقدس المظاهر ولم يرحم أي مريض نفسي».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.


وتقام فعاليات هذه الدورة، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- الحي السادس- معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية- المطرية- معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة- السيدة عائشة- معرض الكتاب»، و«مدينة السلام- الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات- حدائق القبة- معرض الكتاب»، و«15 مايو- معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

منذ حوالي 16 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

منذ حوالي 4 ساعات

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

الصور

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

«ودع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

منوعات

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددًا من الخطط الوقائية تحسبًا لـ«كورونا»

مقالات الرأي
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
صفاء النجار
«لحظة فى حضن الحياة».. إلى محمد حسن خليفة
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»