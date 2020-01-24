أحدث ظهور للفنان يوسف فوزي (صور)

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، اليوم الجمعة، الفنان القدير يوسف فوزي بمنزله للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية.ووجه الأب بطرس دانيال الشكر، لكلًا من الدكتور ميشيل مرقس، وميار شعبان والمايسترو ماجدولين الذين شاركوه زيارة الفنان القدير، وصمموا على رفع روحه المعنوية بوجودهم.وقال دانيال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حرص كلا من حرمه مدام شاهيناز وابنه عمر على استقبال الضيوف بكل مودة وترحاب"، لافتًا إلى أن الفنان يوسف فوزي أعرب عن سعادته البالغة وشكره لجمهوره ومحبيه لمشاعرهم الرقيقة والصادقة في السؤال عنه وعلى صحته، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في رفع روحه المعنوية.وفي لافتة طيبة، في ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس والوفد المشارك معه، الفنان القدير يوسف فوزي، سورة قرآنية.وغاب أن الفنان يوسف فوزي عن الفن منذ 2015، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، إذ كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.