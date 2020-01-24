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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أرملة الشهيد رامي هلال: «ابني مكنش عايز يسيب الريس» (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:43 م
أرملة الشهيد رامي
أرملة الشهيد رامي هلال
ياسمين عباس
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أعربت أرملة الشهيد رامي هلال، عن سعادتها بإصرار نجلها على الوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 68 أمس، وقالت "علي مكنش عايز يسيب الريس ولا الريس كان عايز يسيبه".

وكشفت أرملة الشهيد في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن آخر مرة تحدثت فيها إلى زوجها كانت قبل استشهاده بنحو ساعتين، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أن زوجها في مهمة، وعندما علمت بتفجير الدرب الأحمر استبعدت أن يكون زوجها ضمن العملية.

وأضافت أن استشهاد زوجها كان صدمة كبيرة عليها ومن الصعب تحملها، معربة عن سعادتها بتكريمها أمس في عيد الشرطة الـ 68، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة "إحساس لا يوصف".

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