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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، لموجة برد ورياح شديدة، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، في حين لم تؤثر موجة الطقس السيء على الحركة التجارية أو مظاهر الحياة العامة.

ومن جانبه، قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الظروف الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

يُشار إلى أن سبق وتعرضت المحافظة خلال الفترة الماضية لظروف جوية غير مستقرة من أمطار ورياح وانخفاض في درجة الحرارة.

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