بينها الامتناع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من «سرطان الرحم»

وجهت إدارة مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، 4 نصائح، اليوم الجمعة، للوقاية من سرطان عنق الرحم.وأكدت المستشفى، في بيان لها، على ضرورة إعطاء مصل ضد فيروس "HPV" في سن مبكر يقلل من نسبة الإصابة بالمرض، وعمل مسحات دورية من عنق الرحم لأنه يساعد في التشخيص المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم وإعادته من فترة لأخرى، الامتناع عن التدخين، ودم إقامة علاقات جنسية غير شرعية أو متعددة.وأوضحت إدارة المستشفى، أن لمراحل المبكرة غالبا ما تكون بدون أعراض أو علامات واضحة، ولكن مع تقدم المرض قد تعانى المريضة من نزيف مهبلي بعد الجماع أو ما بين الدورة الشهرية أو بعد سن اليأس، وإفرازات مهبلية كثيفة وأحيانًا تكون مصحوبة برائحة كريهة، وألام أسفل البطن أو ألام بالحوض أو ألم أثناء الجماع.تضم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، ونحو 35 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل قرابة الـ564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألف و673 مواطن، وتم إجراء 164 ألف و394 فحص طبي كالأشعات والتحاليل.