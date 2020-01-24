إصابة 5 أشخاص عقرهم كلب مسعور بالبدرشين

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل، اليوم الخميس، عقرهم كلب مسعور بقرية المرازيق بدائرة قسم شرطة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة.كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من مستشفى أم المصريين مفادها استقبال كل من "عبد العزيز ع" 59 سنة، و"شيماء ع" 26 سنة، و"محمد ج" 18 سنة، و"يوسف ش" 15 سنة و"سلمى هـ" 6 سنوات، جميعهم مقيمون بقرية المرازيق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وبهم آثار عقر.وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين أقروا بمهاجمة أحد الكلاب المسعورة لهم، وهو الأمر الذى نتج عنه إصابتهم بجروح متفرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.