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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فؤاد علام يكشف كيف كان سيد قطب يُهرِّب كتاباته خارج السجن

الخميس 23/يناير/2020 - 10:39 م
اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام
رباب الأهواني
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قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، كان يكتب ملازم عن أفكاره داخل السجن، وكان يستغل زيارة شقيقتيه حميدة وأمينة، في نقل ما يكتبه إلى خارج السجن.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن سيد قطب كان مريض بالسل، ولهذا كان يقيم بصفة دائمة داخل مستشفى السجن، متابعًا: "إخواته كانوا بيدخلوا دورة المياه يخبوا الملازم عشان يعرفوا يخرجوا بها من السجن".

وأوضح نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن زينب الغزالي كانت تعقد في منزلها ندوة أسبوعيًا للحديث عن الفقه الإسلامي، متابعًا:" شقيقتي سيد قطب كانا يوصلان ملازم شقيقهم إلى ندوة الغزالي لمناقشتها، وكان يتم توصيل ملازم قطب إلى حسن الهضيبي وكان مرشد جماعة الإخوان حينها لنشرها".

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