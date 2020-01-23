زوجة الشهيد محمود منتصر: نعيش بسيرته العطرة

قالت مي محمد، زوجة الشهيد أمين شرطة محمود محمد منتصر، إنه بالرغم من فراق زوجها، إلا أن سيرته العطرة مازالت بين الناس تعيش عليها كل أسرته.وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن زوجها كان رجل حنون دائم الاهتمام بأسرته، وأن أهالى القرية التى يسكنون بها يحتفون دائما به، وبسيرته أمام أبنائه.وكان الشهيد أثناء محاولته إطفاء حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل حدث ماس كهربائى وأصيب وعلى إثر ذلك نقل للمستشفى ودخل فى غيبوبة استمرت 10 أيام حتى وافته المنية.