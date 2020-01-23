رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة مسؤولين بـ«شؤون البيئة» من تهم مخالفات مالية وإدارية

الخميس 23/يناير/2020 - 10:53 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
حكمت المحكمة التأديبية العليا، اليوم، ببراءة مديري المراجعة والشطب والشئون القانونية وآخرين بجهاز شئون البيئة للمحاكمة، بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، في القضية رقم 185 لسنة 60 قضائية.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، عدم صحة ما جاء بتقرير الإتهام بأن جميع المحالين "الصادر بحقهم حكم البراءة" خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وأثبتت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى "ر.ف"، السائق بجهاز شئون البيئة بأنه تراخى في تسوية السلفة المنصرفة إليه لمدة قاربت العامين، وحصل على سلفة أخرى دون وجه حق، ما أدى إلى عدم استخدامها في الغرض المنصرفة من أجله ما ترتب عليه عدم تسويتها محاسبيًا.

وجاء بأسباب الحكم عدم صحة تراخي "خ.م"، مدير عام المراجعة والشطب بالجهاز بشأن مطالبة الأول بتسوية مبلغ السلفة المنصرفة اليه، ولم يتراخى في إبلاغ المسئولين الماليين والسلطة المختصة بشأن عدم قيام الأول بتسوية السلفة المنصرفة اليه عقب انتهاء السنة المالية

واتخذ "ش.م"، أخصائي شئون قانونية الإجراء القانوني حيال المذكرات المعدة من أخصائي الشئون المالية بشأن عدم تسوية المحال الأول للسلف المنصرفة إليه.

وتبين أن "م.ع"، مدير عام الشئون القانونية لم يهمل في الإشراف على المحال الثالث، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين في ماسبيرو لتلاعبهم فى الحسابات

مجازاة 4 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ومعهد الشلاتين

براءة رئيس هيئة الطرق والكباري و6 من مساعديه

براءة رئيس مدينة أرمنت ومسئول الزراعة من إهدار المال العام

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

لحظة طرد الرئيس الفرنسى ضابطًا إسرائيليًا من كنيسة فى القدس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة

منذ حوالي 12 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

الصور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

الأكثر قراءة

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

المرض القاتل.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا الجديد

الجماعة تنشئ كيانًا جديدًا بواجهة ليبرالية للتحريض على الدولة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم

انطلاق ورشة «التسويق الإلكترونى للفنون اليدوية» ببيت السنارى

الليلة.. حفل الفنانة مروة ناجى بقصر المانسترلى

الجامعة الأمريكية تستضيف فريق «الورشة» للفنون المسرحية.. اليوم