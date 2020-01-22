محمد إمام يكشف أصعب مشاهد «لص بغداد»

كشف الفنان محمد إمام، الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "لص بغداد"، والذي احتفل بالعرض الخاص له مساء أمس الثلاثاء بمشاركة نجوم الفيلم وبحضور زوجته للمرة الأولى.وقال محمد إمام، خلال لقائها في برنامج mbc Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة خاصة مشاهد الأكشن، ووجه رسالة شكر خاصة لكل فريق عمل الفيلم على المجهود الذي بذلوه.كما تحدثت الفنانة أمينة خليل، والتي تؤدي دور رئيسة عصابة عن الفيلم قائلة: "الفيلم مختلف جدًا ولا أظن أنه تم تقديم الإنتاج الضخم هذا في فيلم أكشن كوميدي، والتي مستغربة وناس أخرى تتشوق لرؤيته".وعن مشاهد الأكشن في الفيلم قالت: "كان معنا أندرو وهو من أفضل مدربي الأكشن في العالم، واشتغل معنا شغل يومي، وكان يُمرنا خارج التصوير".وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج الفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التي تحاول الوصول لمقبرة "الإسكندر الأكبر" لسرقتها.يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.