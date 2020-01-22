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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رواد السوشيال ميديا: «ليلى سويف ومنى سيف» الوجه الآخر للإخوان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:10 م
ليلى سويف ومنى سيف
ليلى سويف ومنى سيف
مريم جبل
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شنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة قضية حصر نيابة أمن الدولة العليا والمتهم بالتحريض على التظاهر، وشقيقته منى سيف، ووالدته ليلى سويف، متهمين الثلاثة بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في ترويج الأكاذيب بهدف هدم مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والانقسام داخل المجتمع المصري.

ووجه رواد السوشيال ميديا، رسائل سخرية إلى منى سيف، منها: «عايزين نبلغ النيابة إن علاء عبدالفتاح بيعاني من كثرة البطاطين ومش عارف يقعد في الزنزانة».

كما اتهم آخرون، ليلى سويف، بتلقيها تعليمات من الإخوان، قائلين إن التطابق بين ما تتضمنه ادعاءات الإخوان في الوقت الحالي وما تكتبه ليلي سويف من الأفكار والتوجهات والمنشورات، يثبت ذلك.

وتضمنت الاتهامات، تلقي سويف لتكليفات من جماعة الإخوان، ومشاركتها في الحملات الحالية التي يقودها رءوس التنظيم الإرهابي، والتي تستهدف الهجوم على السجون وإطلاق الادعاءات الكاذبة.

وكتب أحد المشاركين: "جميع النشطاء والأتباع يكتبون أيضًا عن السجون، وإذا قرر الإخوان التوقف والبحث عن موضوع آخر، ستجدونهم يتحولون أيضًا لنفس الموضوع الجديد، إنهم فئة من الخونة وجهان لعملة واحدة».

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