حوار مجتمعي في أسوان لحل مشكلات قطاع المحاجر

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات الحوار المجتمعي لمواجهة التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت في أسوان بمشاركة المجلس العربي لسيدات الأعمال وغرفة صناعة مواد البناء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظ أسوان.وكشفت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن اللقاء جاء مثمرًا وأتاح فرصًا وآفاقًا جديدة لحل مشكلات صناعة الرخام في أسوان.وأشارت عصام إلى توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة «نحمي تراثنا» في أسوان والمجلس العربي لسيدات الأعمال لإنشاء أول أكاديمية للحرف التراثية والصناعات الصغيرة للحفاظ على التراث والهوية المصرية.من جانبه أوضح المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنَّ قطاع التعدين في مصر يشارك في تحقيق التنمية الصناعية باعتباره مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي.وأضاف:«نعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية وخاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعي في ظل التسهيلات العديدة التي يتيحها مناخ الاستثمار حاليًا، والقوانين العديدة التي تم وجاري إصدراها».ولفت إلى أنَّ أسوان لديها مناطق صناعية مهمة في العلاقي، وأيضًا المجمع الصناعي الجاري إنشاؤه بالجنينة والشباك، والذي سيساهم في منح رخصة التشغيل للمنتفع بمجرد توافر التجهيزات بالوحدة الإنتاجية الخاصة به، وبالتوازي مع ذلك سيتم منع إيقاف وغلق أي محاجر قانونية ورسمية ومرخصة مقامة على أرض أسوان.وأشار إلى إعداد برتوكول سيتم توقيعه قريبًا بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية للاستغلال الأمثل لهذه المحاجر وتحقيق العوائد الإيجابية منها، لاسيما في ظل ما تمتلكه هذه المحافظة من الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية الهائلة من الطفلة والجرانيت والحجر الجيري وغيرها من الموادالخام التي تجعل منها محافظة صناعية قوية خلال الفترة القادمة.