خالد سعد: انخفاض الدولار وراء تراجع أسعار السيارات

أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن تراجع أسعار السيارات بسبب أنخفاض قيمة الدولار وذلك لإرتباط سوق السيارات بقيمة الدولار.أضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" أن هناك سبب آخر وراء تراجع أسعار السيارات وهو انتظار التجار لأول يناير للإعلان عن التخفيضات بشكل كبير يتعدى أحيانًا عشرون ألف جنيه مما يجذب المستهلك المصري.وتابع أنه في نهاية كل عام يتم وضع تخفيض على السيارات ومع إنخفاض الدولار تزيد نسبة التخفيض.وأشار إلى أن هذا الإنخفاض يتسبب أحيانا فى تراجع الشراء لأن المستهلك ينتظر تخفيض أكبر، موضّحًا أن السيارات الأوربية والتركية والأسيوية كان لها النصيب فى هذا لاتخفيض فى حين ثبات سعر السيارات الألماني.