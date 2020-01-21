رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

16 فبراير.. معرض الخليج للأغذية بدبي يحتفل بالذكرى الـ25 لتأسيسه

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:48 م
gulfood
gulfood
أبوزيد على
طباعة
يحتفل معرض الخليج للأغذية "gulfood" جلفود، بالذكرى الـ 25 في عام 2020، ويُعدّ المعرض واحدًا من أكبر المعارض التجارية السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات، كانت دورة المعرض عام 2019 أكبر دوراته حتى الآن، إذ حضرها ما يزيد على 100 ألف زائر من أكثر من 200 دولة.

وسيشهد عام 2020 احتفالية ذكرى مرور 25 سنة على إنشاء المعرض، والتى ستقام من 16 فبراير القادم حتى 20 فبراير، بمركز دبى التجارى "قاعات الشيخ سعيد الثلاثة".

يذكر أن المعرض عقد فى دوراته السابقة العديد من الشراكات والاستثمارات وصفقات التصدير بمليارات الدولارات، بينما أتاح أمام المشاركين الفرصة للتواصل والاطّلاع على أحدث المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات والابتكارات في مجال التقنية وتجارة التجزئة.

وسوف يتميّز المعرض هذا العام أيضًا ببرنامج سنوي للشركات الناشئة يهدف للتوفيق بين المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات والمستثمرين العالميين، كما يتضمن سلسلة من المحادثات وورش العمل ضمن قمة الابتكار، بالإضافة إلى الجانب التجاري للمعرض، فإنه يُعدّ فعالية متعددة مثل المهرجانات، يتم فيها استعراض الإبداع والتميّز في مجال الطهي.

وستشهد فعاليات المعرض مسابقة أساتذة الشواء، ومسابقة جلفود الدولية لفنون المطبخ، وهي مسابقة لمدة يوم واحد انطلقت دورتها الأولى العام الماضي، وتنافست فيها أربع فرق من أشهر الطهاة في العالم، قدّموا أطباقًا من المطبخ الآسيوي والأوروبي والأمريكي ومطبخ منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يفتتح معرض "فوود أفريكا" في 8 ديسمبر

السبت المقبل.. افتتاح معرض "فوود أفريكا "بمركز المؤتمرات

7.08 مليار درهم الحصيلة النهائية لصفقات "سيال الشرق الأوسط 2018"

132 شركة في الجناح المصري بمعرض "جلفود" للأغذية والمشروبات بدبي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

منذ حوالي 5 ساعات

«جزيرة الكذب».. زعمت إرسال مساعدات للسودان فاتضح أنها أسلحة لليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 9 ساعات

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبد الدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر