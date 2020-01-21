16 فبراير.. معرض الخليج للأغذية بدبي يحتفل بالذكرى الـ25 لتأسيسه

يحتفل معرض الخليج للأغذية "gulfood" جلفود، بالذكرى الـ 25 في عام 2020، ويُعدّ المعرض واحدًا من أكبر المعارض التجارية السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات، كانت دورة المعرض عام 2019 أكبر دوراته حتى الآن، إذ حضرها ما يزيد على 100 ألف زائر من أكثر من 200 دولة.وسيشهد عام 2020 احتفالية ذكرى مرور 25 سنة على إنشاء المعرض، والتى ستقام من 16 فبراير القادم حتى 20 فبراير، بمركز دبى التجارى "قاعات الشيخ سعيد الثلاثة".يذكر أن المعرض عقد فى دوراته السابقة العديد من الشراكات والاستثمارات وصفقات التصدير بمليارات الدولارات، بينما أتاح أمام المشاركين الفرصة للتواصل والاطّلاع على أحدث المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات والابتكارات في مجال التقنية وتجارة التجزئة.وسوف يتميّز المعرض هذا العام أيضًا ببرنامج سنوي للشركات الناشئة يهدف للتوفيق بين المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات والمستثمرين العالميين، كما يتضمن سلسلة من المحادثات وورش العمل ضمن قمة الابتكار، بالإضافة إلى الجانب التجاري للمعرض، فإنه يُعدّ فعالية متعددة مثل المهرجانات، يتم فيها استعراض الإبداع والتميّز في مجال الطهي.وستشهد فعاليات المعرض مسابقة أساتذة الشواء، ومسابقة جلفود الدولية لفنون المطبخ، وهي مسابقة لمدة يوم واحد انطلقت دورتها الأولى العام الماضي، وتنافست فيها أربع فرق من أشهر الطهاة في العالم، قدّموا أطباقًا من المطبخ الآسيوي والأوروبي والأمريكي ومطبخ منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.