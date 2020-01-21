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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التجارة: قمة بريطانيا وإفريقيا مجالا جيدًا لتبادل الخبرات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:13 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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أكدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، أن قمة بريطانيا إفريقيا تعد مجالا جيدا لتبادل الخبرات، مشيرة إلى أنه تم الإعداد للقمة بعقد لقاءات مع الشركات الإنجليزية التي تستثمر في مصر في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقالت نيفين، في تصريحات تلفزيونية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار بلندن اليوم الثلاثاء -"إن الاستقرار السياسي الذي نعيشه مهم جدا لجذب الاستثمارات، إضافة للتشريعات المحفزة لجذب الاستثمار، فضلًا عن أن مصر تعد بوابة إفريقيا للاستثمار في الدول الإفريقية.

وأوضحت جامع، أنه تم رصد اهتمامات الجانب البريطاني، وسيتم العمل على وضع هذه الاهتمامات في برامج حقيقية لتنفيذها، والعمل أيضا على تنويع الاستثمارات البريطانية في مصر بحيث لا تقتصر على مجالات دون أخرى، مشيرة إلى أنه تم إجراء مفاوضات مع الجانب البريطاني لعقد اتفاقيات تجارية لتعظيم الصادرات المصرية خاصة الحاصلات الزراعية.

يشار إلى أن الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توجهت يوم الأحد الماضي إلى لندن للمشاركة في قمة الاستثمار في إفريقيا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعظم الدول الإفريقية، وتعقد القمة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.

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