ذا ناشونال: مصر وبريطانيا اتفقا على شراكة اقتصادية واسعة النطاق

أكدت مجلة «ذا ناشونال» الإماراتية في نسختها الإنجليزية، أن بريطانيا تتطلع لمصر في حقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق على صفقات اقتصادية كبرى على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة الإفريقية البريطانية.وتابعت أن مصر وبريطانيا اتفقا على شراكة اقتصادية واسعة النطاق، حيث تقوم لندن بتعديل أولوياتها العالمية في ضوء برنامج «بريكست» وبينما القاهرة تنظر من خلال التركيز على استراتيجية مشتركة للتنمية المستدامة.وتشمل الاتفاقية شراكات في مجالات العلوم والبحث والابتكار، وتدريب المملكة المتحدة للمهنيين الطبيين المصريين، وتوفير بريطانيا 50 مليون جنيه إسترليني «لدعم الاستقرار والازدهار المستمر لمصر».وتأمل لندن أن تعتمد على موقع مصر كمحور للتجارة والاتصال في إفريقيا، وتقول إنها ستوفر المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل الإصلاحات الأساسية التي ستفتح القطاعات الخاصة في مصر وتعزز نموها الاقتصادي.وفقًا للاتفاقية، استثمرت بريطانيا بالفعل 48 مليار دولار في مصر.وقال وزير التنمية الدولية البريطاني ألوك شارما «المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق تعاونها الثنائي مع مصر وتنمية علاقاتنا التجارية القوية».وأضاف: «بياننا المشترك يمهد الطريق لنا لتكثيف شراكتنا الاقتصادية ودعم مصر لتطوير اقتصاد مستدام يمكن أن يستفيد منه الأجيال القادمة».بينما قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن المملكة المتحدة شريك استراتيجي.جاء الإعلان خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، حيث أجرى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مكثفة.وقال ثيودور كراسيك، كبير المستشارين في تحليلات دول الخليج "العلاقات مع مصر" جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة المتحدة الآن، فمصر لبريطانيا بوابة إفريقيا الجديدة".وتابع: «بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستتحول وجهة بريطانيا لقناة السويس والممرات البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، فمصر هي حجر الزاوية لبريطانيا الآن».وأكدت المجلة، أن الاتفاقيات تعزز مكانة مصر كمحور للتجارة الدولية والطاقة.يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر تحت قيادة حزب المحافظين المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيادة جونسون.وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن اعتزام لندن توقيع صفقات استثمار جديدة مع مصر، في إطار زيادة استثماراتها بالقارة السمراء.وقالت الخارجية البريطانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الاثنين: «سيتم الإعلان عن صفقات استثمار جديدة خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بين مصر وبريطانيا، في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع».وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرص بلاده على الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بالاجتماع مع الدول الإفريقية.