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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ادخلوها آمنين.. فيلم تسجيلي بمناسبة عيد الشرطة الـ68 (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:56 م
عيد الشرطة
عيد الشرطة
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نشرت وزارة الداخلية فيديو ترويجيًا لفيلمها التسجيلي، المقرر عرضه قريبًا، بعنوان "ادخلوها آمنين"، بمناسبة احتفالية عيد الشرطة الـ68، يوم السبت المقبل 25 يناير الجاري.

ويستعرض الفيديو العديد من تدريبات قوات الشرطة المصرية في مختلف الخدمات، من بينها الحماية المدنية وقوات الأمن المركزي.

ويوافق يوم 25 يناير المقبل العيد الـ68 للشرطة المصرية، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

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