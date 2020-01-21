عقلية اقتصادية.. ترامب يصف من دافوس إجراءات محاكمته بـ«زائفة»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحاكمة فى إطار عزله بـ"الزائفة" خلال تصريحات أدلى بها في منتجع دافوس السويسري، الثلاثاء، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.وفي رده على سؤال الصحفيين عن سبب وجوده في دافوس بدلًا من واشنطن فى هذا التوقيت، قال ترامب: "نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة"، مشيرًا إلى أن المحاكمة "مجرّد (إجراء) زائف، إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات، وبصراحة إنها مشينة".وتبدأ إجراءات عزل ومحاكمة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ، حيث قال محامو ترامب: إن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة.ويواجه ترامب اتهامات بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونجرس بشأن سلوكه.وتسعى مذكرة المحاكمة المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامات ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.