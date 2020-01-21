السعودية: ندعم سيادة قبرص على أراضيها

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط.وأضاف مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة تبدي حرصها على الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، ودعمها الكامل سيادة قبرص على أراضيها، حسبمانقلته فضائية "سكاي نيوز".وفي وقت سابق، هاجمت قبرص تركيا ووصفتها بأنها "دولة قرصنة" تهزأ بالقانون الدولي، بعدما أدى سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تتمتع قبرص فيها بحقوق اقتصادية، إلى إذكاء توترات بشأن احتياطيات الطاقة شرق البحر المتوسط.وقالت قبرص إن تركيا تحاول الآن التنقيب داخل منطقة الاستكشافات جنوب الجزيرة المنقسمة، التي منحت شركتي إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية للطاقة امتياز التنقيب فيها.