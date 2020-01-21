مصرع كهربائى سقط من عمود إنارة فى قنا

لقي كهربائى مصرعه في قنا، بعد سقوطه من أعلى عمود كهرباء، أثناء محاولته تركيب سلك كهربائي بأحد أعمدة الإنارة ناحية قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات عقب إيداع الجثة مشرحة مستشفي قنا العام.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بمصرع طه علي محمد، 32 عامًا، كهربائى، مقيم فى قرية الجبلاو، إثر سقوطه من أعلى عمود كهربائي، حيث اختل توازنه وسقط أثناء تركيبه أسلاكًا كهربائية بأحد أعمدة الإنارة.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.