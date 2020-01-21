انطلاق «مراكب النجاة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالبحيرة.. بعد قليل

تنطلق بعد قليل، بمحافظة البحيرة، فعاليات المبادرة الثانية لـ "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.ويستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.وتتضمن فعاليات اليوم لقاءً مع المرأة المصرية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والقضاء على مسبباتها، وإعطاء بديل للهجرة غير الشرعية للمواطنين.كما تتضمن الفعاليات تأهيل الشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وفتح مجال لاستعراض فرص العمل والتدريب التي تم توفيرها عن طريق منظمات المجتمع المدني.وكانت أولى فعاليات المبادرة قد انطلقت بمحافظة الفيوم- قرية تطون بمركز أطسا- التي تعد من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، حيث تعرض أكثر من 160 شابًا من القرية للغرق.وتستهدف المبادرة المحافظات الأكثر من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين مثل الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا.