تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما تقل شدتها كلما اتجهنا للداحل في سيناء وأجزاء من خليج السويس، اليوم الثلاثاء.كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون مثيرة للرمال على جنوب البلاد، وﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأحمر والأبيض اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك، ويكون اﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎًﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑًﺎ ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ليلًا، ويبلغ إرتفاع الموج في البحر المتوسط من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وطالب مركز التنبؤ، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وفي ظل الأحوال الجوية الحالية.