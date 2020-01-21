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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أسباب عديدة وراء آلام البطن عند الأطفال.. «الإمساك» أبرزها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:23 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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أعلنت الجمعية الألمانية لجراحات الأطفال، أن آلام البطن لدى الأطفال ترجع لأسباب عدة، مثل الإمساك وعدوى الجهاز الهضمي، والاعتلال البولي الانسدادي، وعدم تحمل أطعمة معينة، أو أسباب نفسية.

وأضافت الجمعية، أن آلام البطن لدى الأطفال تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت شديدة، وفي الجانب الأيمن السفلي، ومصحوبة بحمى وغثيان وقيء؛ حيث تنذر حينئذ بالإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، الذي يستدعي الخضوع للجراحة لاستئصال الزائدة قبل انفجارها، مما قد يهدد حياة الطفل.

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