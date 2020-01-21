هل يؤثر التوتر على العلاقة الجنسية؟.. دراسة تجيب
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:45 ص
إسلام جمالطباعة
يتسأل البعض هل يؤثر التوتر بشكل مباشر على ممارسة العلاقة الجنسية، أجابت دراسة نشرت بموقع «ويب ميد» الطبي.
أكد الباحثون، أن الأعضاء التناسلية قد تبدو أكثر انخراطًا في الفعل المتعلق بالنشاط الجنسي، إلا أن العقل هو المنسق الكبير، حيث يستقبل المخ المنبهات الجنسية مثل الابتسامات أو الإيماءات، ومن ثم يرسل إشارات إلى الأعضاء التناسلية للبدء في الاستعداد لممارسة الجنس.
ولكن هناك ما هو أكثر للعقل والجنس من هذه العمليات الفسيولوجية، حيث يقوم العقل أيضًا بتصفية استجاباتنا العاطفية والنفسية للجنس.
ماهو القلق الجنسي؟
وفي بعض الأحيان، تحدث مشاعر الخوف هذه في مواقف لا تجعل الشخص العادي قلقًا، حيث يمكن أن تبدأ المشاعر في التدخل في الحياة اليومية، ففي هذه الحالة، قد يتم تشخيص الإنسان باضطراب القلق، مثل اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، والقلق الاجتماعي، أو اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكد الباحثون، أن العلاقة بين القلق والجنس تسير في الاتجاهين، فالشعور بالقلق يمكن أن يضعف وظيفتك الجنسية على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بإخلاص شريك حياتك، فقد تجد نفسك مركّزًا على ذلك أثناء ممارسة الجنس، مما يزيد من صعوبة الاسترخاء والبقاء في الوقت الحالي.
ومن الجهة الاخرى، إذا كنت تعاني من حالة طبية يمكن أن تجعل ممارسة الجنس غير مريح، مثل بطانة الرحم، فإن توقع الألم يمكن أن يضعف رغبتك الجنسية أو يقودك إلى تجنب ممارسة الجنس تمامًا.
كيف يمكن أن يؤثر القلق على العلاقة الجنسية؟
يعمل الدماغ بعدة طرق غامضة، وتأثيرات القلق على الوظيفة الجنسية يمكن أن تتخذ عدة أشكال، وفيما يلي بعض العناصر الأكثر شيوعًا:
-انخفاض الرغبة
القلق يمكن أن يجعلنا أقل اهتمامًا بالجنس، على سبيل المثال، إذا اشتبهت امرأة في أن شريكها غير مخلص، فقد تشعر بعدم كفاية وغضب وأقل ميلًا إلى ممارسة الجنس.
- جودة الأداء:
أحيانًا ما يكون الناس قلقين جدًا من إرضاء شريكهم بحيث يعاني أدائهم، فقد يواجه الرجال مشكلة في الانتصاب.
- الألم
الألم هو مشكلة جنسية شائعة خاصة بالنسبة للنساء، حيث يمكن أن يصبح توقع الألم شديدًا لدرجة أنه يحجب أي متعة.
- مشكلة مع النشوة الجنسية
آثار القلق يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي، مما يجعل الوصول إلى النشوة أكثر صعوبة.
- تجنب العلاقة الجنسية من الأساس
قد يكون الناس قلقين للغاية بشأن الجنس لدرجة أنهم يخجلون من المواعدة والعلاقات والجنس.
- علاج القلق الجنسي
إذا كنت تعتقد أن القلق يتداخل مع حياتك الجنسية، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها:
1- راجع طبيبك
في بعض الأحيان، يشعر الناس بالحرج من استشارة الطبيب لمجرد الشعور بالقلق، ويحاولون التحكم في القلق بمفردهم، ولكن لا حرج في طلب المساعدة.
2- استشارة أخصائي علاقات زوجية
إذا كنت تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب علاقتك، فقد ترى أخصائي استشارات زوجية، حيث يمكنك أنت وشريكتك أن تتعلما كيفية التعامل مع مشكلاتكما بشكل بناء، والتوصل إلى استراتيجيات لتحسين الحياة في المنزل.
3- العلاج الجنسي
العلاج الجنسي هو نوع آخر من الاستشارة، لكنه يركز أكثر على الجنس نفسه، فيمكن أن يكون خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من قلق الأداء أو المخاوف الجنسية.
أكد الباحثون، أن الأعضاء التناسلية قد تبدو أكثر انخراطًا في الفعل المتعلق بالنشاط الجنسي، إلا أن العقل هو المنسق الكبير، حيث يستقبل المخ المنبهات الجنسية مثل الابتسامات أو الإيماءات، ومن ثم يرسل إشارات إلى الأعضاء التناسلية للبدء في الاستعداد لممارسة الجنس.
ولكن هناك ما هو أكثر للعقل والجنس من هذه العمليات الفسيولوجية، حيث يقوم العقل أيضًا بتصفية استجاباتنا العاطفية والنفسية للجنس.
ماهو القلق الجنسي؟
وفي بعض الأحيان، تحدث مشاعر الخوف هذه في مواقف لا تجعل الشخص العادي قلقًا، حيث يمكن أن تبدأ المشاعر في التدخل في الحياة اليومية، ففي هذه الحالة، قد يتم تشخيص الإنسان باضطراب القلق، مثل اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، والقلق الاجتماعي، أو اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكد الباحثون، أن العلاقة بين القلق والجنس تسير في الاتجاهين، فالشعور بالقلق يمكن أن يضعف وظيفتك الجنسية على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بإخلاص شريك حياتك، فقد تجد نفسك مركّزًا على ذلك أثناء ممارسة الجنس، مما يزيد من صعوبة الاسترخاء والبقاء في الوقت الحالي.
ومن الجهة الاخرى، إذا كنت تعاني من حالة طبية يمكن أن تجعل ممارسة الجنس غير مريح، مثل بطانة الرحم، فإن توقع الألم يمكن أن يضعف رغبتك الجنسية أو يقودك إلى تجنب ممارسة الجنس تمامًا.
كيف يمكن أن يؤثر القلق على العلاقة الجنسية؟
يعمل الدماغ بعدة طرق غامضة، وتأثيرات القلق على الوظيفة الجنسية يمكن أن تتخذ عدة أشكال، وفيما يلي بعض العناصر الأكثر شيوعًا:
-انخفاض الرغبة
القلق يمكن أن يجعلنا أقل اهتمامًا بالجنس، على سبيل المثال، إذا اشتبهت امرأة في أن شريكها غير مخلص، فقد تشعر بعدم كفاية وغضب وأقل ميلًا إلى ممارسة الجنس.
- جودة الأداء:
أحيانًا ما يكون الناس قلقين جدًا من إرضاء شريكهم بحيث يعاني أدائهم، فقد يواجه الرجال مشكلة في الانتصاب.
- الألم
الألم هو مشكلة جنسية شائعة خاصة بالنسبة للنساء، حيث يمكن أن يصبح توقع الألم شديدًا لدرجة أنه يحجب أي متعة.
- مشكلة مع النشوة الجنسية
آثار القلق يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي، مما يجعل الوصول إلى النشوة أكثر صعوبة.
- تجنب العلاقة الجنسية من الأساس
قد يكون الناس قلقين للغاية بشأن الجنس لدرجة أنهم يخجلون من المواعدة والعلاقات والجنس.
- علاج القلق الجنسي
إذا كنت تعتقد أن القلق يتداخل مع حياتك الجنسية، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها:
1- راجع طبيبك
في بعض الأحيان، يشعر الناس بالحرج من استشارة الطبيب لمجرد الشعور بالقلق، ويحاولون التحكم في القلق بمفردهم، ولكن لا حرج في طلب المساعدة.
2- استشارة أخصائي علاقات زوجية
إذا كنت تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب علاقتك، فقد ترى أخصائي استشارات زوجية، حيث يمكنك أنت وشريكتك أن تتعلما كيفية التعامل مع مشكلاتكما بشكل بناء، والتوصل إلى استراتيجيات لتحسين الحياة في المنزل.
3- العلاج الجنسي
العلاج الجنسي هو نوع آخر من الاستشارة، لكنه يركز أكثر على الجنس نفسه، فيمكن أن يكون خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من قلق الأداء أو المخاوف الجنسية.