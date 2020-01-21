هل يؤثر التوتر على العلاقة الجنسية؟.. دراسة تجيب

ماهو القلق الجنسي؟

كيف يمكن أن يؤثر القلق على العلاقة الجنسية؟

-انخفاض الرغبة

- جودة الأداء:

- الألم

- مشكلة مع النشوة الجنسية

- تجنب العلاقة الجنسية من الأساس

- علاج القلق الجنسي

1- راجع طبيبك

2- استشارة أخصائي علاقات زوجية

3- العلاج الجنسي

يتسأل البعض هل يؤثر التوتر بشكل مباشر على ممارسة العلاقة الجنسية، أجابت دراسة نشرت بموقع «ويب ميد» الطبي.أكد الباحثون، أن الأعضاء التناسلية قد تبدو أكثر انخراطًا في الفعل المتعلق بالنشاط الجنسي، إلا أن العقل هو المنسق الكبير، حيث يستقبل المخ المنبهات الجنسية مثل الابتسامات أو الإيماءات، ومن ثم يرسل إشارات إلى الأعضاء التناسلية للبدء في الاستعداد لممارسة الجنس.ولكن هناك ما هو أكثر للعقل والجنس من هذه العمليات الفسيولوجية، حيث يقوم العقل أيضًا بتصفية استجاباتنا العاطفية والنفسية للجنس.وفي بعض الأحيان، تحدث مشاعر الخوف هذه في مواقف لا تجعل الشخص العادي قلقًا، حيث يمكن أن تبدأ المشاعر في التدخل في الحياة اليومية، ففي هذه الحالة، قد يتم تشخيص الإنسان باضطراب القلق، مثل اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، والقلق الاجتماعي، أو اضطراب ما بعد الصدمة.وأكد الباحثون، أن العلاقة بين القلق والجنس تسير في الاتجاهين، فالشعور بالقلق يمكن أن يضعف وظيفتك الجنسية على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بإخلاص شريك حياتك، فقد تجد نفسك مركّزًا على ذلك أثناء ممارسة الجنس، مما يزيد من صعوبة الاسترخاء والبقاء في الوقت الحالي.ومن الجهة الاخرى، إذا كنت تعاني من حالة طبية يمكن أن تجعل ممارسة الجنس غير مريح، مثل بطانة الرحم، فإن توقع الألم يمكن أن يضعف رغبتك الجنسية أو يقودك إلى تجنب ممارسة الجنس تمامًا.يعمل الدماغ بعدة طرق غامضة، وتأثيرات القلق على الوظيفة الجنسية يمكن أن تتخذ عدة أشكال، وفيما يلي بعض العناصر الأكثر شيوعًا:القلق يمكن أن يجعلنا أقل اهتمامًا بالجنس، على سبيل المثال، إذا اشتبهت امرأة في أن شريكها غير مخلص، فقد تشعر بعدم كفاية وغضب وأقل ميلًا إلى ممارسة الجنس.أحيانًا ما يكون الناس قلقين جدًا من إرضاء شريكهم بحيث يعاني أدائهم، فقد يواجه الرجال مشكلة في الانتصاب.الألم هو مشكلة جنسية شائعة خاصة بالنسبة للنساء، حيث يمكن أن يصبح توقع الألم شديدًا لدرجة أنه يحجب أي متعة.آثار القلق يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي، مما يجعل الوصول إلى النشوة أكثر صعوبة.قد يكون الناس قلقين للغاية بشأن الجنس لدرجة أنهم يخجلون من المواعدة والعلاقات والجنس.إذا كنت تعتقد أن القلق يتداخل مع حياتك الجنسية، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها:في بعض الأحيان، يشعر الناس بالحرج من استشارة الطبيب لمجرد الشعور بالقلق، ويحاولون التحكم في القلق بمفردهم، ولكن لا حرج في طلب المساعدة.إذا كنت تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب علاقتك، فقد ترى أخصائي استشارات زوجية، حيث يمكنك أنت وشريكتك أن تتعلما كيفية التعامل مع مشكلاتكما بشكل بناء، والتوصل إلى استراتيجيات لتحسين الحياة في المنزل.العلاج الجنسي هو نوع آخر من الاستشارة، لكنه يركز أكثر على الجنس نفسه، فيمكن أن يكون خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من قلق الأداء أو المخاوف الجنسية.