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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:40 م
عزاء محمود السقا
عزاء محمود السقا
دعاء راجح . احمد التمساح
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توافد منذ قليل، المواطنون على مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في محمود السقا، أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة، ومن المتوقع حضور عدد من أستاذة القانون ورجال الدولة.

وتوفى الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق.

ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا مواليد عام 1931، وكان نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012، وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

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