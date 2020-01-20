بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

توافد منذ قليل، المواطنون على مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في محمود السقا، أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة، ومن المتوقع حضور عدد من أستاذة القانون ورجال الدولة.وتوفى الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق.ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا مواليد عام 1931، وكان نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012، وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.