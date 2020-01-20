رسامة كاهن جديد بإيبارشية طهطا وجهينة

ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة وتوابعهما، صلاة قداس برامون عيد الغطاس المجيد أمس، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالسوالم طهطا.وقام نيافته بسيامة ابيذياكون شنودة فليمون كاهن باسم القس جورجيوس فليمون، علي مذبح الشهيد مارجرجس بالسوالم، كما دشن شرقية المذبح البحري والقبلي.وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد الغطاس، وأقامت صلوات القداس مساء أمس الأحد، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا بافلي، والأنبا هيرمينا.