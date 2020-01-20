22 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى

20% العام الماضي.



وأشار إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على التوازن على كافة المستويات.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي رصيد الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، اليوم الإثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة.ولفت إلى أن نسبة الضمانات الحكومية إلى الناتج المحلي بلغت 15%، مقارنة بـ