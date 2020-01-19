التموين.. «بناية قصر العينى» تدخل خطة استغلال الأصول



أكدت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مبنى الوزارة بشارع «قصر العينى» فى القاهرة سيدخل فى خطة الدولة لاستغلال الأصول، وذلك بعد إخلائه من الموظفين بمجرد إتمام عملية النقل إلى العاصمة الإدارية.

وأوضحت المصادر أنه سيجرى نقل نصف العاملين فى المبنى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تحويل الباقين إلى هيئات تابعة للوزارة.

وبينت أن مقر «قصر العينى» كان قديمًا فيلا ضخمة تضم مصلحة العمل، ثم انتقلت إليها وزارة التموين منذ عام ١٩٤١، وفى ١٩٥٨ هُدمت الفيلا وجرى تشييد المبانى الحالية، وتغيير اسم الوزارة إلى اسمها الحالى.

ويضم المقر الحالى ٤ مبانٍ، الأول به مكتب وزير التموين وقطاع رئاسة المكتب ومعاونو الوزير ومستشاروه، والثانى قطاعات الرقابة والتوزيع والإدرات التابعة لها، مثل «المركزية للرقابة، والمطاحن والأقماح والمخابز، والمواد البترولية، والسلع والبطاقات التموينية.

ويضم المبنى الثالث الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائبها هو المحاسب أحمد يوسف، أما الرابع فهو مبنى مستقل للشئون المالية والإدارية والقانونية.

