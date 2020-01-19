بشير عبدالفتاح: «مؤتمر برلين» خُلق ملغمًا

أكد بشير عبدالفتاح، الكاتب والمحلل السياسي، ان مؤتمر برلين خُلق "مُلغما" بسب الصراع بين الأطراف الليبية وعدم وجود نية حقيقية لتحقيق السلام ومنع أردوغان من التواجد في ليبيا.وأشار عبدالفتاح خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" إلى غياب عناصر هامة عن المؤتمر وعدد من دول الجوار مع ليبيا وهي تونس والمغرب.وأضاف أن من أسباب كون مؤتمر برلين "مُلغمًا" ومعقدًا هو تأخيره رغم أنه يعد له من شهر أغسطس من العام الماضي وكذلك غياب عنصر الثقة بين الأطراف الليبية.واختتم قائلًا إن الأزمة الحقيقية في تغليب الحل العسكرى على الحل الدبلوماسي.