جونسون يخطط لنقل مجلس اللوردات خارج لندن

قالت صحيفة " تايمز" إن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، يسعى لنقل مقر مجلس اللوردات من العاصمة لندن في الفترة المقبلة.وقال كليفيرلي عضو مجلس الوزراء، ورئيس حزب المحافظين الحاكم، أن هذه الخطة قيد الدراسة، مؤكدا تصميم حكومة جونسون على اتخاذ "قرارات راديكالية"، مضيفا: "ندرس طيفا واسعا من الخيارات لضمان أن تكون جميع أجزاء المملكة البريطانية، مرتبطة على نحو مناسب بسياسات الدولة"، وذلك وفقا للصحيفة.وأكدت مصادر حكومية لصحيفة "تايمز"، أن يورك تعد المدينة الأوفر حظا لاستضافة مقر الغرفة الأعلى للبرلمان البريطاني، كما تعتبر برمنغهام أيضا خيارا محتملا، مشيرة إلى أن جونسون، أصدر الأسبوع الماضي، تعليمات ببدء العمل على الإجراءات العملية في سبيل تطبيق هذه الخطة.ويأتي ذلك على خلفية خطة جونسون لإعادة ترميم قصر وستمنستر، الذي يعقد فيه البرلمان اجتماعاته، وهو ما يتطلب نقل مجلس اللوردات، الذي يضم 795 عضوا إلى مبنى آخر، لمدة ستة أعوام اعتبارا من عام 2025.