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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: يجب وقف إرسال مقاتلين موالين لتركيا إلى ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 05:44 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، خلال مؤتمر حول ليبيا في برلين بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعمًا للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وأعلن ماكرون خلال المؤتمر: "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".

وتتهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا.

ويسعى مؤتمر برلين حول ليبيا، المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية، إلى التأكيد على الالتزام التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافيًا وقوميًا، وعلى أنه يمكن فقط لعملية سياسية تقودها ليبيا وتملك زمامها أن تنهي الصراع وتحقق السلام الدائم.

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