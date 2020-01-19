أحمد العوضي يعلّق على ارتباطه بياسمين عبدالعزيز

أثار الفنان أحمد العوضي جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جمعته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، مشيرين إلى أنهما تربطهما علاقة عاطفية.تعليق أحمد العوضيوقال أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له، إنه لا يريد أن يتدخل أحد في خصوصياته، لذلك لم يؤكد ولا ينفي صحة الخبر، مشددًا على أنه لم يتغاض عن التصريحات المتداولة عن لسانه، والبعيدة كل البعد عن الحقيقة.غموض علاقة العوضي وياسمين عبدالعزيزوأثارت صور «العوضي» مع «ياسمين عبدالعزيز» جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بين متابعي النجمين حول علاقتهما، حيث تواجد «العوضي» بالقرب من «ياسمين» في العديد من الصور التي تم التقاطها.ولفت هذا التقارب الواضح بينهما في الصور الانتباه، وهو ما أثار فضول متابعي محبي النجمين، وتساءل الجمهور عن هوية العلاقة التي تربط بين «ياسمين» و«العوضي»، فمنهم من خمن بزواج قريب أو أنهما على علاقة ارتباط حاليًا، لكنهما لم يعلنا عنها، خاصة أن أحمد العوضي أعلن عن فسخ خطوبته مؤخرا.عمل درامي جمع الثنائيوجمع مسلسل "لآخر نفس"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، الفنانة «ياسمين عبدالعزيز» بزميلها الفنان «أحمد العوضى» من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج حسام على، ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، حيث كان «أحمد العوضى» يجسد الصديق المقرب من ياسمين، ويقف بجوارها فى أزمتها مع زوجها خلال أحداث المسلسل.ياسمين تشارك في الماراثون الرمضانيوتبدأ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال أيام، تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، بينما انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير أغلب مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، الذي يشهد أول بطولة درامية له.كما يصور حاليًا أحمد العوضى مسلسل "الاختيار"، ويسجد شخصية "عشماوي" خلال أحداث المسلسل الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى 2020، ويشارك فى بطولته آسر ياسين، وصلاح عبدالله، وإياد نصار، ومحمد رجب، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.والعوضي تخرج فى كلية التجارة جامعة حلوان عام 2006، وكان يهوى الملاكمة قبل الاتجاه إلى التمثيل في عام 2009، ورشحه الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين لأداء دور في مسلسل "متخافوش".