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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مرتزقة أردوغان فى ليبيا: نحن فداء للخلافة العثمانية

الأحد 19/يناير/2020 - 11:39 ص
مرتزقة أردوغان في
مرتزقة أردوغان في ليبيا
أمينة ذكى
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يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يمارس ألاعيبه في غسل الأدمغة واستغلال السوريين وتجنيدهم لمصالحه وأجنداته، فعقب انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي توضح وصول عدد كبير من المقاتلين السوريين في طائرات للقتال في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق، كشف قيادي في ما يُسمى «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، عن كيف يغسل أردوغان أدمغة المقاتلين.

وقال أحمد كرمو الشهابي، القيادي في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، في مقابلةٍ طويلة مع قناة Akit tv التركية الموالية للحكومة التركية: «إننا مستعدون للذهاب إلى الجهاد في أي مكان، لن نتوقف».

وأضاف الشهابي: «سنرسل المزيد من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، وحينما نتخلص من الظلم الكبير في سوريا، سنتوجه جميعًا لمحاربة الظالم والظلم أينما كان، سنخلّص إخوتنا في تركستان من القمع».

وتابع: «أشكر أردوغان، فقد قدم الكثير للشعب السوري إنسانيًا وعسكريًا وسياسيًا»، وفق تعبيره، وزعم الشهابي أن الأتراك لم ينظروا إليهم على أنهم سوريون، ولكن يتعامل معهم الأتراك على أنهم إخوة».

يأتي هذا في الوقت الذي يمارس فيه أردوغان، ضغطًا على المجتمع الأوروبي، مدعيًا أنَّ تركيا تضم الملايين من اللاجئين وأن علي أوروبا الخضوع له حتى لا يرسل لهم اللاجئين.

كما استشهد الشهابي بقول أردوغان «نحن الأنصار وأنتم المهاجرون» في إشارة إلى العلاقة بين السوريين والأتراك، مختتما الحديث «أرواحنا وأطفالنا وأجدادنا فداء للخلافة العثمانية».

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