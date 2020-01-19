إيبارشية المنيا تستضيف الاحتفال السنوي لأسرة القديسة ليديا

استضافت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الإحتفال السنوي لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر بالمنيا، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا مكاريوس الاسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص.وشارك بالحضور في الإحتفال الانبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وابوقرقاص، والقس مقار كاهن كنيسة ابى سيفين وكورال صانعى السلام، ويقام الاجتماع الشهرى لأسرة القديسة ليديا للعاملات الاحد الثانى من كل شهر بقاعة المطرانية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه اليوم في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس الثاني.