الشارونى عن خاتم السلطان: قصة تحول من الشر إلى الخير

رد يعقوب الشارونى رائد أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى، على ما يتردد عن احتواء قصة "خاتم السلطان"، للتحريض على العنف، قائلًا إنها قصة تحول من الشر إلى الخير.وأوضح الشاروني، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"خاتم السلطان تبدأ بمشهد رجل يفتح دكانه، وهو يردد يا فتاح يا كريم يا رزاق يا كريم، قدرتك على كل شئ كبيرة، وإذا سقط شيء في البحر تقدر ترجعه البر".وأردف:"التراث يحتمل هذا المشهد، ومشاهد أخرى مثل أن يسير السلطان ومعه السياف، هذه صورة تراثية، ومن حق الكاتب استخدام رموز التراث، لكن في نهاية قصة السلطان الظالم، تحول من كونه يتحدى رجل فقير إلى صديق له ويأتمنه على خزينة القصر".وتابع:"في بداية الرواية أراد قتل الرجل وفي النهاية أصبح صديقه، هي قصة تحول من الشر إلى الخير، وهي دعوة للإيمان، ومن أهم تحولات الدراما".