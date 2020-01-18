أبو هشيمة يتفقد قرية خليفة يونس بالفيوم

تفقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرية خليفة يونس بمركز طامية محافظة الفيوم، وتم إعادة إعمارها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر.مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر، أطلقها أبو هشيمة منتصف عام ٢٠١٤ وانتهت حتى الآن من إعمار ١٥ قرية وتأثيثهم بالكامل، وتعد قرية خليفة يونس القرية السادسة عشر في المبادرة.تأتي تلك الزيارة التي استمع فيها أبو هشيمة لكافة تفاصيل عملية إعادة الإعمار وفرش المنازل، قبل أيام من افتتاح القرية بحضور السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ولفيف من السادة المسئولين.وقام أبو هشيمة بتوزيع الهدايا على أطفال القرية، قبل أن يصطحب الأهالي في جولة بمنازلهم مقدما تهانيه لهم على إعمار منازلهم، واستقبل الأهالي كلمات أبو هشيمة بالزغاريد والدعوات.يذكر أن عملية إعادة إعمار قرية خليفة يونس، تضمنت إعادة إعمار ٣٠ منزلا وتأثيثهم بالكامل، كما سيتم تمويل ٣٣ مشروعا صغيرا، وإهداء ٢٥ أجهزة طبية وتعويضية، وتنفيذ ٧٥ عملية قلب ونظر، والتكفل بزواج ٣٠ فتاة يتيمة.