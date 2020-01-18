تريزيجيه وزاهى حواس ضمن مبادرة سفراء معرض الكتاب

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه سيتم طرح كتاب "كوميكس" عن جمال حمدان في جناح الطفل بمعرض الكتاب في دورته الـ51، وذلك سعيًا وراء تعريف الأطفال بصاحب الاسم ليبحثوا عنه فيما بعد.وأضاف الحاج، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه سيتم إطلاق مبادرة "سفراء المعرض" في الدورة القادمة بهدف الترويج للمعرض، وستتنوع مجموعة السفراء حيث سيكون منهم الفنانة سميحة أيوب، والدكتور زاهي حواس، والمهندس هاني عازر، واللاعب محمود تريزجيه.41 جناحًا لسور الأزبكية في معرض الكتاب.وكشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أن المعرض في دورته الـ51 سيضم 41 جناحًا لسور الأزبكية، وسيمثلون كل تجار سوق الأزبكية على الأغلب.