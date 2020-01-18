المعالجة بالفن.. طريقة جديدة للتخلص من الضغوط

وأشارت الفنانة التشكيلية وممارسة العلاج بالفن، إلى أن العلاج بالفن لا يقلق المرضى منه، فيمكن أن يكشف شيء لا يظهره أمام الطبيب المعالج، مضيفة أن الجلسة تنقسم إلى جزء كلام ومن ثم جزء حركة أو رسم أو الاثنين معا حسب استجابة وميول كل مريض.

قالت عائشة رضوان، فنانة تشكيلية، وممارسة العلاج بالفن، إن الفن عمومًا أسهل طريقه للتعبير، مضيفة: "الأطفال أول شئ يرغبون في عمله هو الرسم أو الرقص قبل الكلام".وأضافت عائشة رضوان، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الفنون طرق ترويحية أو تنفسية بالعلاج، لافتة إلى أن العلاج بالفن جزء من العلاج النفسي، لذلك لابد من وجود أخصائي نفسي ومعالج بالفن لأن طريقة أسهل وأقرب للشخص للتعبير عن الشيء الذي لا يعرفه وليس فقط ما يضايقه.