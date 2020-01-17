دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

وجد علماء أن تناول ما يصل إلى 4 فناجين من القهوة يوميا، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون.وحللت دراسة استمرت 24 أسبوعا، تأثير القهوة على 126 رجلا وامرأة، يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة.وطلب العلماء من نصف عدد المشاركين، من الصين وماليزيا أو من الهنود الآسيويين، شرب 4 فناجين من القهوة يوميا. أما النصف الآخر فقد شرب مشروبا يحاكي مذاق القهوة، ولكنه لا يحتوي على الكافيين.وعلى وجه الخصوص، وجد فريق البحث في نهاية الدراسة، أن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب من القهوة الغنية بالكافيين يوميا، على مدى 6 أشهر، شهدوا انخفاض نسبة الدهون في الجسم بنحو 4%، مقارنة بغيرهم.وقال معد الدراسة، الدكتور ديريك جونستون ألبريت، من قسم التغذية في كلية T.H. Chan بجامعة هارفارد: "فوجئنا حقا بفقدان الوزن الملحوظ، الذي يرجع بشكل خاص إلى فقدان كتلة الدهون بين من يشربون القهوة".وقال ألبريت إن فقدان الدهون قد يكون نتيجة "تفاعل استقلابي"، بدلا من التغيرات في نمط الحياة "أي النظام الغذائي والنشاط البدني".وزعم أن الكافيين يؤدي إلى تكثيف عملية الأيض، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض الدهون الملحوظ في الجسم.وأكد الدكتور ألبريت أنه على الرغم من اعتقاد بعض الناس بأن تناول 4 فناجين من القهوة يوميا، يشكل خطرا طويل الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان ضمن المعايير الحالية.وعلى الرغم من ذلك، فإن كوني ديكمان، مستشارة الغذاء والتغذية والرئيس السابق لأكاديمية التغذية، ليست متأكدة من ذلك.وحذرت قائلة: "يبدو أن الفناجين الأربعة المخصصة في هذه الدراسة كانت في أعلى مستوى من الاستهلاك المحبذ، لذلك ليس ما أوصي به. وربما ساعد المحتوى العالي من الكافيين في قمع الشهية".وأضافت أن الكثير من الكافيين "يمكن أن يؤثر على الجسم بشكل عام، ما يسبب الصداع، وتسارع نبض القلب وتضييقًا في المعدة".وفي الوقت نفسه، قال ألبريت: "نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".وقال خبراء من جامعة نوتنغهام إن هذا التقدم قد يساعد في معالجة تفشي السمنة.