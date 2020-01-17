رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:13 م
القهوة
القهوة
وكالات
طباعة
وجد علماء أن تناول ما يصل إلى 4 فناجين من القهوة يوميا، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون.

وحللت دراسة استمرت 24 أسبوعا، تأثير القهوة على 126 رجلا وامرأة، يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة.

وطلب العلماء من نصف عدد المشاركين، من الصين وماليزيا أو من الهنود الآسيويين، شرب 4 فناجين من القهوة يوميا. أما النصف الآخر فقد شرب مشروبا يحاكي مذاق القهوة، ولكنه لا يحتوي على الكافيين.

وعلى وجه الخصوص، وجد فريق البحث في نهاية الدراسة، أن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب من القهوة الغنية بالكافيين يوميا، على مدى 6 أشهر، شهدوا انخفاض نسبة الدهون في الجسم بنحو 4%، مقارنة بغيرهم.

وقال معد الدراسة، الدكتور ديريك جونستون ألبريت، من قسم التغذية في كلية T.H. Chan بجامعة هارفارد: "فوجئنا حقا بفقدان الوزن الملحوظ، الذي يرجع بشكل خاص إلى فقدان كتلة الدهون بين من يشربون القهوة".

وقال ألبريت إن فقدان الدهون قد يكون نتيجة "تفاعل استقلابي"، بدلا من التغيرات في نمط الحياة "أي النظام الغذائي والنشاط البدني".

وزعم أن الكافيين يؤدي إلى تكثيف عملية الأيض، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض الدهون الملحوظ في الجسم.

وأكد الدكتور ألبريت أنه على الرغم من اعتقاد بعض الناس بأن تناول 4 فناجين من القهوة يوميا، يشكل خطرا طويل الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان ضمن المعايير الحالية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كوني ديكمان، مستشارة الغذاء والتغذية والرئيس السابق لأكاديمية التغذية، ليست متأكدة من ذلك.

وحذرت قائلة: "يبدو أن الفناجين الأربعة المخصصة في هذه الدراسة كانت في أعلى مستوى من الاستهلاك المحبذ، لذلك ليس ما أوصي به. وربما ساعد المحتوى العالي من الكافيين في قمع الشهية".

وأضافت أن الكثير من الكافيين "يمكن أن يؤثر على الجسم بشكل عام، ما يسبب الصداع، وتسارع نبض القلب وتضييقًا في المعدة".

وفي الوقت نفسه، قال ألبريت: "نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".

وقال خبراء من جامعة نوتنغهام إن هذا التقدم قد يساعد في معالجة تفشي السمنة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من 5 دقائق

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«الإرهابية» تحرض على الإضراب مع اقتراب ذكرى «25 يناير»

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

سامح شكري يكشف الهدف من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

الرئيس نيوز

الري تنفي تعرض مصر لضغوط في مفاوضات سد النهضة

"صحة النواب" تناقش ملابسات حادث طبيبات المنيا

"منصور الدهبي مش خدام حد" لخالد النبوي يقترب من مليوني مشاهدة

وزير الري الأسبق يكشف عن النقطة الأهم في اتفاق سد النهضة

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

٢.٥ مليون امتحان إلكتروني لثانية ثانوي في الأسبوع الأول من الاختبارات

أستاذ جامعي: توقيت اقتراح الكشف النفسي على هيئة التدريس مثير للريبة

أستاذ جامعي عن مقترح "الكشف النفسي": ونرجع نقول ليه الناس مش بتحترمنا

امتحانات سابقة لمادة "الهندسة" للشهادة الإعدادية الأزهرية

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

«فن الواو».. لقاء أدبى بثقافة أسيوط

أسرار الحمامصي.. محطات جديدة من سيرة «مهندس الصحافة المصرية»