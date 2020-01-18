باحث: 40 مليون تركى يعيشون تحت خط الفقر

قال محمد ربيع الديهى، الباحث المتخصص في الشئون التركية، إن هناك أكثر من 40 مليون تركي يعيشون تحت خط الفقر حسب تصريحات الأجهزة في تركيا، مشيرًا إلى أن توزيع الدخل فى تركيا والمعاشات جميعها سيئة في ظل انهيار اقتصادي كبير.وأضاف «الديهى»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، أن انهيار الاقتصاد والعملة فى تركيا سببها سياسة أردوغان، مشيرًا إلى أن المواطنين الأتراك يعانون بشدة من سياسات أردوغان وحزبه فى الداخل، مضيفًا أن الأسعار تضخمت إلى 200% في الفترة السابقة.كما أوضح الباحث المتخصص في الشئون التركية، أن أسعار الطاقة في تركيا ارتفعت في الفترة السابقة، وخاصة أن تركيا تستورد 95% من احتياجاتها من مواد البترول من الخارج.