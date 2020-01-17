دنيا عبدالعزيز تتصدر أفيش «حب رايح جاي»

قررت إدارة المسرح الكوميدى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، افتتاح العرض المسرحى "حب رايح جاى" على المسرح العائم بالمنيل بدءًا من ٢٣ يناير الجارى، فيما تصدرت الفنانة دنيا عبدالعزيز الأفيش الخاص بالمسرحية.وتدور أحداث العرض حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة وذلك في قالب كوميدي استعراضي غنائي."حب رايح جاى"، يشارك فيه أيضًا كل من الفنان رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، ميسرة، محمد حسني وديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب، من تأليف سامح عثمان وإخراج ياسر صادق.